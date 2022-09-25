محافظ كفر الشيخ: وصول 40% من أجهزة مركز الأورام للبدء فى تشغيله

جدة - نرمين السيد - أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 40% من أجهزة مركز الأورام، آخرها جهاز الرنين، الذى وصل اليوم للمركز، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بالمركز، لبدء تشغيله، عقب وصول كافة الأجهزة الطبية.





وأشار المحافظ - فى تصريح - إلى أن ما يميز مركز أورام كفر الشيخ ما يحتويه من أجهزة طبية، موضحا أن المريض لن يحتاج إجراء إشاعات وتحاليل خارج المركز، فكل الخدمات الطبية سيتم توفيرها له، والأجهزة التى تم التعاقد عليها ومنها ما تم توريده وأخرى جارى توريدها وهى أحدث الأجهزة العالمية. وأكد أن هناك متابعات مستمرة للانتهاء من مركز الأورام، حيث تم الانتهاء تماما من عمليات إنشاء وتجهيز المركز، مشيرًا إلى أن تشغيله سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام فى دلتا مصر. وأوضح المحافظ أن المشروع يقع فى المنطقة المقابلة للمعهد الدينى، والمدرسة الزراعية للبنات بحى شرق مدينة كفر الشيخ، على مساحة 8876 م2، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 99%، بتكلفة اجمالية مليار و200 مليون جنيه.

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