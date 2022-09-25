الكهرباء: نشجع المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن توفير الكهرباء هو أمن قومي.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريص على استخدام الطاقة النظيفة في كل المجالات".

وأشار: "نشجع المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل"، مضيفا: "نهتم بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المنازل".

وتابع الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء،: "نطالب بترشيد الاستهلاك رغم القدرة على توفير احتياجاتنا من الطاقة"، مؤكدا: "المستثمرون مستعدون لضخ استثماراتهم في الطاقة المتجددة".