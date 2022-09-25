وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - في إطار استعدادات المحافظات لمواجهة سقوط الأمطار والسيول استعداداً لفصل الخريف والشتاء

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السادة المحافظين لإتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.

وشدد الوزير علي ضرورة قيام القيادات المحلية بالمحافظات بمتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول ، وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول ، واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوي للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة.

وأكد اللواء آمنة التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة علي حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار علي مستوي الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة أن تتضمن زيارات إدارة الازمات التابعة للوزارة للمحافظات مراجعة كافة استعداداتها والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول والتأكد من وجود أرقام هواتف لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها واحتواء أية أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع.

وشدد اللواء هشام آمنة على استمرار أعمال تطهير بالوعات الامطار فى المحافظات ، للتأكد من قيامها بتصريف أية كمية متوقعة من الأمطار للتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المحافظات لمواجهة أي طارئ ، وتنفيذ خطط توزيع الشفاطات والبدالات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.