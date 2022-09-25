حملة طرق الأبواب.. تطعيم 18.3 ألف شخص بلقاح كورونا فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع المسائى الأول لحملة طرق الأبواب بمحافظة سوهاج، لمناقشة أهم الملاحظات وتقييم الأداء للفرق المشاركة بالحملة، برئاسة الدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الصحة، والتى تأتى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ورعاية طارق الفقى محافظ سوهاج.

حضر الاجتماع الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائى والمشرف العام على تنفيذ الحملة وفريق إشراف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ومديرى الإدارات الصحية بالمحافظة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة كريمة حامد، بتعاون جميع الجهات، وكذلك المواطنين وحرصهم على الحصول على اللقاح.

وقالت الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائى، إن الحملة تستهدف المواطنين من سن 12 عاما على أرض المحافظة.

تأتى الحملة ضمن الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة للحفاظ على استمرار استقرار الوضع الصحى.