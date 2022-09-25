محافظ الأقصر: الانتهاء من إنشاء 19 مشروعا فى قطاعى المياه والصرف

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المحافظة شهدت خلال الأعوام الماضية قفزة فى مجال مشروعات المياه والصرف الصحى بحجم استثمارات تنموية تجاوز 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 19 مشروعا أثمرت جهودها عن تغطية المحافظة بنسبة 99.9% فى قطاع المياه بعد التوسع فى انشاء المحطات وشبكات المياه والآبار لتوصيل مرفق المياه لاكثر من مليون و300 ألف نسمة.





وأشار المحافظ - فى تصريح اليوم - إلى استمرار العمل فى تنفيذ المشروعات لاستكمال تغطية احتياجات المحافظة فى قطاع المياه ودعم المشروعات القائمة للحفاظ على ما تم إنجازه، مشيدًا بجهود وزارة الإسكان وشركة مياه الأقصر والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ممثلة فى الجهاز التنفيذى لمحافظة الأقصر، لدورهم فى تنفيذ تلك المشروعات التنموية.

من جانبه، عرض المهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر إنجازات المحافظة فى قطاع المياه، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التنموية فى قطاع مياه الشرب تجاوز 2.2 مليار جنيه، مضيفا أن نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بالمحافظة وصلت إلى 99.9 %.

وأضاف أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 تم تنفيذ أكثر من 19 مشروعا لإنشاء محطات وخزانات وروافع مياه وكذلك القيام بأعمال ترفيق وإحلال وتجديد ودعم القطاع بمعدات وسيارات، لافتا إلى أن المشروعات شملت دعم قطاع المياه بمدن ومراكز "القرنة، إسنا، وأرمنت، والأقصر، والزينية، والبياضية، والطود" بما تضمه هذه المراكز والمدن من قرى ونجوع بداخلها.

ولدعم قطاع المياه، أوضح أنه تم إنشاء 3 محطات سطحية كبرى بالمحافظة بإجمالى طاقة 105 آلاف م3/يوم وذلك فى مدينة إسنا الكبرى، ومركز القرنة غرب النيل وكذا مدينة البياضية، وتم تنفيذ خطط الإحلال والتجديد خلال الأعوام الماضية لعدد من المحطات السطحية الكبرى ومحطات مياه الشرب النقالى، وسحب وإنزال لعدد من الآبار وذلك حفاظًا عليها تحسبًا لندرة المياه وبالإضافة إلى شبكات مياه الشرب، وكذلك محطات وشبكات الصرف الصحى.

وأكد أنه جرى تطوير معامل مياه الشرب بمحافظة الأقصر، وجارى العمل على إنشاء معمل مركزى حرصًا على الجودة العالية لمياه الشرب حتى يتم توفير مياه الشرب كمًا وكيفًا للمواطن.