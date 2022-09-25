محافظ الدقهلية يوجه بحصر أملاك الدولة لتعظيم الاستفادة منها

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بتشكيل فرق عمل من كافة الجهات المختصة لحصر الأصول على الطبيعية ووضعها على الخريطة العامة لأملاك الدولة وتسجيل الأصول والأراضى التى لم تسجل فى سجل أملاك المحافظة لتعظيم الموارد من تلك الأصول.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد مع الدكتور عبدالرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة لمراجعة ومناقشة موقف المحافظة من حوكمة أصول الدولة حتى اليوم.

وطالب "مختار" - وفقا لبيان - بسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة بالمحافظة المستغلة وغير المستغلة وتحديد موقفها ووضع تصور لإعادة استغلالها فى مشروعات قومية وتحديد تلك الأصول على الخرائط وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحى من تلك الأراضى لإقامة مشروعات عليها.

وأشار إلى أننا نعمل جميعًا فى الجهاز التنفيذى للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية الصحة والتعليم والتموين والطرق والزراعة وغيرها.

من جانبه، أكد رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة بأن الهدف من حوكمة أصول الدولة هو حصر أملاك وأصول الدولة وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل وتعظيم موارد المحافظات وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية ملكيتها وحدودها.