جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد مع الدكتور عبدالرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة لمراجعة ومناقشة موقف المحافظة من حوكمة أصول الدولة حتى اليوم.
وطالب "مختار" - وفقا لبيان - بسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة بالمحافظة المستغلة وغير المستغلة وتحديد موقفها ووضع تصور لإعادة استغلالها فى مشروعات قومية وتحديد تلك الأصول على الخرائط وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحى من تلك الأراضى لإقامة مشروعات عليها.
وأشار إلى أننا نعمل جميعًا فى الجهاز التنفيذى للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية الصحة والتعليم والتموين والطرق والزراعة وغيرها.
من جانبه، أكد رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة بأن الهدف من حوكمة أصول الدولة هو حصر أملاك وأصول الدولة وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل وتعظيم موارد المحافظات وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية ملكيتها وحدودها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية يوجه بحصر أملاك الدولة لتعظيم الاستفادة منها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.