وزير التعليم: حظر استخدام الهواتف الذكية داخل الفصول

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القائمين على العملية التعليمية بدءا من المديريات التعليمية وحتى المدارس، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج والتوسع فى المساحات الخضراء.





جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع مديرى المديريات التعليمية، اليوم الأحد، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمناقشة آخر استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد 2022-2023، الذى ينطلق فى الأول من أكتوبر المقبل. وشدد الوزير، على منع تواجد الهواتف المحمولة الذكية داخل الفصول، كما شدد على أهمية الالتزام بالزى المدرسى الموحد، وعدم إجبار الطلاب على شرائها من أماكن بعينها.

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