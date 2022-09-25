عاجل- التعليم: عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، أنه بالنسبة لاختبارات شهادة الثانوية العامة، فقد وافق رئيس الجهورية على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.





وأشار الوزير فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، إلى أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور رضا حجازى مع مديرى المديريات التعليمية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمناقشة آخر الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2022-2023، فى ضوء سعى الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة.

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