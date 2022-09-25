عاجل- وزير التعليم: أعمال السنة ستضاف من سادسة ابتدائى.. وإضافة مادة جديدة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن درجات أعمال السنة ستضاف للطلاب بدءا من الصف السادس الابتدائى، وتقسم كالتالى: "5% للسلوك، 5% للمواظبة، 10% لاختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة، بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر".





جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع مديرى المديريات التعليمية، اليوم الأحد، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمناقشة آخر استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد 2022-2023. وأضاف الوزير، أنه سيتم إضافة مادة جديدة وهى "مشروعات بحثية" لا تضاف للمجموع، ويكون المسؤول عنها المعلم رائد الفصل، وأثناء تدريس هذه المادة، يقسم الطلاب فى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب، ولا تزيد عن 5. ولفت إلى أن هذه المجموعات الطلابية ستعد مشروعات حول التحديات الكبرى التى تواجه مصر مثل ندرة المياه، تغير المناخ، التصحر، إضافة للمشروعات القومية للدولة.

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