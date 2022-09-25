محافظ الدقهلية يتابع الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة «حياة كريمة»

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الأحد، لمتابعة الأعمال الجارية للانتهاء من استكمالات الأعمال بجميع المشروعات بالقرى المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة"، بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والمقاولين والاستشاريين القائمين على تنفيذ مشروعات المبادرة بقرى مركز ومدينة شربين.
وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا فى تذليل كافة العقبات وإزالة معوقات التنفيذ للمشروعات، بهدف تحقيق أهداف الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
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