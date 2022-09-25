رئيس جامعة العريش: كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية من كليات القمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الجامعة - فى بيان اليوم الأحد - أن الكلية تعد واحدة من أهم الكليات غير النمطية بالجامعة وهى إحدى كليات قطاع الثروة السمكية المنشأة حديثًا، وتتضمن برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية الذى يعتبر أول برنامج فريد من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، حيث يشمل تدريب الطلاب على الصيد بالمياه الإقليمية وأعالى البحار وأيضا السلامة البحرية.

وأشار إلى أن البرامج الدراسية بالكلية هى برنامج تكنولوجيا الاستزراع البحرى، برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية، برنامج تصنيع المنتجات البحرية، برنامج ادارة الموارد السمكية، حيث يتم إعداد الطلاب طبقـا للوائح المنظمة للبحرية الدولية "IMO" ومنظمة العمل الدولية "ILO" ومنظمة الأغذية والزراعـة "FAO" بما يؤدى إلى إمكانية حصول الخريجين على جواز بحرى بعد اجتيازه للدورات الحتمية المطلوبة.

وأوضح أن كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية تتيح للطالب الدراسة من خلال إثنين من البرامج المميزة وهما: برنامج تكنولوجيا الاستزراع البحرى وبرنامج تكنولوجيا المصايد البحرية، وأن مجالات العمل لخريج كلية الاستزراع والمصايد البحرية فى مجال تكنولوجيا المصايد البحرية بالعمل كضابط مناوبة ملاحية ثالث على سفن الصيد كربان سفينة صيد وذلك بعد الحصول على الأهلية والدورات الحتمية، مراقب بيئى ومفتش بحرى على سفن الصيد وسلامة البيئة وحمايتها من حوادث البحار، العمل فى مجال المحميات الطبيعية وإدارة الموانئ البحرية، والعمل فى مجالات البيئة البحرية " حمايتها من التلوث - الحياة البحرية المهددة بالانقراض – الأسماك الخطرة ".

كما يتم العمل فى مجال تكنولوجيا الاستزراع البحرى بإنشاء وإدارة المزارع والمفرخات " الأسماك – الجمبرى – والرخويات "، العمل فى مجال الاستزراع البحرى " الأقفاص البحرية - الأعشاب البحرية والطحالب" العمل فى مصانع الأعلاف السمكية، وفى مجال تكنولوجيا تصنيع الأسماك يتم العمل فى مصانع إعداد الأسماك والمنتجات البحرية للتسويق والتصدير، والعمل فى مصانع تدخين وتعليب وتجميد الأسماك وإعداد شرائح وفيليه الأسماك، والرقابة الصحية والسلامة الغذائية للمنتجات السمكية.

وتابع أن هناك مجالات عامة يعمل بها خريجى الكلية فى الهيئة العامة للثروة السمكية، المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، المعمل المركزى للثروة السمكية، المركز القومى للبحوث، بنك التنمية والائتمان الزراعى، هيئة الخدمات البيطرية، الهيئة العامة للصادرات والواردات، وهيئة الأرصاد البحرية، موضحا أن شروط القبول بالكلية تقبل خريجى الثانوية العامة من الشعبة العلمية بشقيها "علوم ورياضة " والمحولين من كليات أخرى.