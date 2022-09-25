شيكابالا وزيزو ونيمار يقودون هجوم الزمالك أمام إيلكت التشادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 07:48 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إيليكت التشادي المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة، فى إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - محمد طارق.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد عبد الغني - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيد عبد الله "نيمار"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم والسيد عطية و محمد حسام "بيسو" ويوسف إبراهيم " اوباما" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.