الرئيس السيسي: انتقاء ألف معلم ومعلمة للتأهيل فى طليعة الجيل المستقبلى لمديرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 07:47 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، مع القيام بانتقاء ألف معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس من شباب المعلمين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة استراتجية الدولة لتطوير التعليم".