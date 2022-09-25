وزير الخارجية يبحث مع نظيرة الصين تعزيز السلم والأمن الإقليمييّن والدولييّن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 07:47 مساءً - اجتمع السيد سامح شكري وزير الخارجية يوم 24 سبتمبر الجاري، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانج ييّ" على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري قدّم التهنئة لنظيره الصيني بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الـ 73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في مطلع أكتوبر 2022. كما أشاد الجانبان بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، والمتابعة المتميزة لنتائج "الحوار الاستراتيجي" بين البلدين في يناير 2020، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين. هذا، وحرص الجانبان على التأكيد على أهمية دفع مجالات التعاون المشتركة إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس خصوصية وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك مواقف ورؤى البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق القائم بينهما في المحافل الدولية، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بينهما بما يستهدف تعزيز السلم والأمن الإقليمييّن والدولييّن، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل الأزمة الأوكرانية الروسية وأزمتي الغذاء والطاقة وقضايا المناخ وسد النهضة.