محافظ الأقصر يبحث اختيار المشروعات الخضراء الذكية الممثلة للمحافظة

جدة - نرمين السيد - عقد مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا إيذانًا ببدء انطلاق فعاليات اللجنة الفرعية بالمحافظة لاختيار المشروعات التى تمثل المحافظة، وفى إطار متابعة الموقف التنفيذى لأخر تطورات أعمال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.





جاء ذلك بحضور كل من ممثلى وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء اللجنة التنفيذية بمحافظة الأقصر. من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن المبادرة تأتى ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد جِدية الدولة المصرية فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، وفى إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

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