استمرار فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا بشرم الشيخ حتى 30 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة جنوب سيناء، استمرار فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة شرم الشيخ، حتى يوم 30 سبتمبر 2022، فى ضوء استقبال مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 لتغير المناخ للأطراف "cop 27"، والذى سوف يتم عقده فى نوفمبر المقبل.





وذكرت المحافظة -فى بيان اليوم الأحد- أن الحملة تستهدف تطعيم المواطنين والعاملين بقطاع السياحة، لرفع المناعة المجتمعية واستكمال الإجراءات الوقائية التى يتم متابعتها، للتأكيد على جاهزية المدينة لاستقبال الوفود الحاضرين لمؤتمر المناخ، موضحا أن ذلك فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مع اقتراب فصل الشتاء. بدوره، أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أيمن رخا أن الحملة تواصل أعمالها حتى يوم 30 سبتمبر 2022.

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