الأعلى للمسلمين بألمانيا: اختيار مصر لتنظيم مؤتمر المناخ تقديرا لمكانتها

جدة - نرمين السيد - عبر الدكتور عبد الصمد اليزيدى الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، عن سعادته بالحضور إلى الوطن الحبيب مصر للمشاركة فى أعمال المؤتمر الدولى الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.





وأشار إلى أنه مما يثلج الصدر أن يرى ضمن الحضور هذا الحضور المشرف للمرأة العاملة فى الحقل الدعوى، واعظات وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدًا أن دورهن بارز ومشهود فى الحقل الدعوى، مؤكدا أن اختيار مصر البلد السعيد لتنظيم مؤتمر المناخ لم يكن عبثًا وإنما جاء تقديرا لمكانتها الدولية ولدورها الوطنى والإقليمى والعالمى فى تطبيق المعايير الدولية لكرامة الإنسان، حيث إن الحفاظ على البيئة من صميم حقوق الإنسان. كما أشار إلى أن الإسلام حافظ على البيئة ودعى إلى الحفاظ على المياه، وهى من صميم القيم الإسلامية والوصايا القرآنية والنصائح النبوية، وحرى بالمسلم المحب لدينه أن يلتزم هذه الوصايا لأنها ترتبط بمبدأ الأمانة التى حملها الإنسان.

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