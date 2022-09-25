انت الان تتابع خبر محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي الجديد.. الشبشب والشفاف أبرزهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2023 أيام قليلة، حيث أنه سوف يبدأ يوم 1 أكتوبر القادم، ولذلك حرصت الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة على تقديم محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي الجديد، ومنع ارتداء بعض الملابس واتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية نحو كل الطلاب المخالفين لهذا.

محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي الجديد 2023