انت الان تتابع خبر محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي الجديد.. الشبشب والشفاف أبرزهم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2023 أيام قليلة، حيث أنه سوف يبدأ يوم 1 أكتوبر القادم، ولذلك حرصت الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة على تقديم محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي الجديد، ومنع ارتداء بعض الملابس واتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية نحو كل الطلاب المخالفين لهذا.
محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي الجديد 2023
- يمنع دخول الطلاب الحرم الجامعي بالملابس الممزقة.
- ممنوع ارتداء الملابس الشفافة والفيزون.
- ممنوع ارتداء الشبشب في الجامعة.
- يمنع ارتداء الفساتين السوارية والقصيرة والشفافة.
- ممنوع ارتداء الشورتات أو البرمودا أو الجلباب.
- يحذر استعمال الأسلحة والمواد المخدرة والشماريخ والألعاب النارية بجميع أنواعها.
- يمنع حمل المشروبات الكحولية.
- ممنوع دخول السيارات الغير مرخصة.
- يمنع ارتداء الملابس التنكرية.
- يحذر تشغيل الأغاني داخل الحرم الجامعي.
- أخيراً التدخين بجميع أشكاله ممنوع في المحاضرات والمدرجات.