انت الان تتابع خبر بداية العام الدراسي الجديد 2023 .. الموعد الرسمي بعد شائعات التقديم والتأجيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أيام قليلة تفصل الأسر المصرية عن بداية العام الدراسي الجديد 2023، الذي انتشرت حوله الكثير من الشائعات حول موعد انطلاق الدارسة في المدارس والجامعات في نطاق جمهورية مصر العربية.وظهرت أقاويل خلال اليومين الماضين، حيث تحدث البعض عن قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتأجيل الدراسة حتي يوم 10 أكتوبر، فيما تحدث البعض الآخر عن تقديمها إلي الأسبوع الجاري.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023: