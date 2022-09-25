انت الان تتابع خبر عاجل – الأوقاف تعلن عن ضم 5000 مسجد لمشروع “الأذان الموحد” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية على لسان اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بها عن ضم 111 مسجدًا جديدًا للمرحلة الأولي من مشروع الأذان الموحد في عدد محافظات جمهورية مصر العربية.وأوضح شكري أن عدد المساجد التي تعمل حالياً وقفاً لمشروع الأذان الموحد بلغ ما يقارب 5000 مسجد من حيث تشغيل وتفعيل والحدات الخاصة بذلك تتمركز محافظات القاهرة الكبرى، مشيراً أن يتم في الفترة الحالية الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية في تصريحات له اليوم الحد الموافق 25 سبتمبر 2022، أن هذا المشروع يأتي في إطار إظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر بين الدول العربية والإفريقية والدولية.