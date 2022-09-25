الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى إنشاء مراكز فرعية للتصحيح الإلكتروني على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 06:44 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة على مقر مركزي واحد على النحو القائم، والتوسع فى إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين فى المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة استراتجية الدولة لتطوير التعليم".