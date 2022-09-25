توجيهات رئاسية باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسى كنهج استراتيجى للدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 06:43 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة استراتجية الدولة لتطوير التعليم.

ووجه الرئيس باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الاساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الانسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول الى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هى القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع ولتكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي أختزل العملية التعلمية في الحصول على شهادة.