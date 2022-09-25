وزير السياحة يستقبل مدير منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 06:43 مساءً - استقبل اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السيد محمد لطفي مدير منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" (IATA)، وعدد من ممثلي الأياتا ورؤساء ومديري بعض شركات الطيران المختلفة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة والسفر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وقد حضر اللقاء الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

وخلال اللقاء، تم استعراض التطورات والمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والسفر في مصر، وكذلك المؤشرات الخاصة بحركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أبرز الجهود الترويجية التي تقوم بها الوزارة لتسليط الضوء على المقومات المختلفة للمقصد السياحي المصري والتي من بينها الحملات الترويجية التي أطلقتها في الأسواق السياحية المستهدفة وما حققته من نجاح ملحوظ ونتائج إيجابية في الأسواق.

كما تم مناقشة عدد من المقترحات والآليات التي من شأنها أن تساهم في دفع مزيد من الرحلات السياحية من مختلف دول العالم إلى المدن السياحية المصرية بما يساهم في زيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر.

وخلال اللقاء تم أيضا التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة السياحية من المطارات المصرية المختلفة بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة خاصة للمدن السياحية مثل الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والعلمين ومرسي مطروح وغيرها، كما تم استعراض خطط التشغيل خلال الفترة القادمة لدفع المزيد من حركة السياحة والسفر.