عاجل.. الإفتاء: الثلاثاء أول أيام شهر ربيع الأول

جدة - نرمين السيد - وأعلنت دار الإفتاء، أن بعد غد الثلاثاء، هو أول أيام شهر ربيع الأول، مقدمة التهنئة للشعب المصرى بهذه المناسبة.

حكم الاحتفال بالمولد النبوى

وأوضحت الدار، أن السلف الصالح درج على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

كما نصَّ على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزى وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسى، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطى.