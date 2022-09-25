جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألمونيوم فى مصر. ووجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الألمونيوم، لدورها الحيوى فى عملية التنمية الجارية فى جميع القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة. واطلع الرئيس، فى هذا الإطار على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألمونيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية، بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألمونيوم وخاماته، فضلاً عن عرض الموقف المالى ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة، وكذلك احتياجات السوق المحلى فى هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد. كما وجه الرئيس، باستمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة فى شركة مصر للألمونيوم، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يتابع جهود تطوير منظومة صناعة الألمونيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.