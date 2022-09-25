بالأسماء حركة تنقلات مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل ولضبط منظومة التعليم وللارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وللصالح العام.

وضمت الحركة 45 قيادة كالآتى:

تكليف عاطف محمد إبراهيم عبدالسلام من مدير عام إدارة الدقى التعليمية إلى مدير لإدارة شمال الجيزة التعليمية ومحمد حضرى بدر عبدالله للقيام بأعمال وكيل إدارة شمال الجيزة التعليمية.

كما تضمنت تكليف عبد المقصود السعيد إبراهيم من مدير إدارة أبو النمرس التعليمية إلى مدير لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وأمل حنفى محمود عثمان مدير قسم المتابعة بإدارة الهرم للقيام بأعمال وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وتكليف هالة كمال عباس محمد من وكيل لإدارة جنوب الجيزة للقيام بأعمال مدير إدارة الدقى التعليمية، وإيمان عزت السيد مدير مدرسة الشيخة جواهر ببولاق للقيام بأعمال وكيل إدارة الدقى التعليمية.

تكليف سيد حسن سيد حمدان مدير عام إدارة العجوزة التعليمية وهدى محمد أحمد عبدالعال، معلم خبير بإدارة العمرانية التعليمية للقيام بأعمال وكيل إدارة العجوزة التعليمية.

تكليف أحمد زكريا عبدالسلام، وكيل إدارة الشيخ زايد التعليمية بأعمال مدير إدارة العمرانية التعليمية، ووائل محمود عبدالله حلاوة، معلم خبير بإدارة أوسيم بأعمال وكيل لإدارة العمرانية التعليمية.

تكليف محمد يحيى فريد محمود من مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية إلى مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية وتكليف ماجد سيد سيد درويش مدير الاتصال السياسى بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأعمال وكيل إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

تكليف خالد عبدالحميد عثمان عبدالحميد من مدير إدارة الحوامدية لمدير إدارة الهرم التعليمية، وتكليف شرين فؤاد عبدالقادر مدير التعليم الخاص بإدارة جنوب الجيزة التعليمية بأعمال وكيل إدارة الهرم التعليمية.

تكليف عزة عبدالفتاح عبدالنبى هريدى، وكيل إدارة الدقى التعليمية بأعمال مدير إدارة الوراق التعليمية وتكليف على صلاح عبدالمجيد عبدالعزيز، معلم خبير بإدارة أوسيم التعليمية بأعمال وكيل إدارة الوراق التعليمية.

تكليف ياسر سيف النصر على عكاشة، مديرًا لإدارة الصف التعليمية، وتكليف محمد كمال يس، مدير الخدمات التربوية بإدارة أطفيح التعليمية بأعمال وكيل إدارة الصف التعليمية.

تكليف محمد فايز عباس عبدالرحيم، معلم خبير بإدارة الحوامدية بأعمال مدير إدارة أطفيح التعليمية، وتكليف محمود مصطفى إبراهيم خليل بأعمال وكيل إدارة أطفيح التعليمية.

تكليف فاتن مدكور عبدالرازق رزق، وكيل إدارة 6 أكتوبر التعليمية بأعمال مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية وتكليف محمد حسن حسين على، معلم خبير بإدارة العجوزة بأعمال وكيل إدارة 6 أكتوبر التعليمية.

تكليف أيمن كمال أحمد متولى، وكيل إدارة الوراق التعليمية بأعمال مدير إدارة أوسيم التعليمية وتكليف صبحى ظريف سعد، أخصائى تطوير بإدارة منشأة القناطر التعليمية بأعمال وكيل إدارة أوسيم التعليمية.

تكليف نجوى محمد عبدالمعطفى عبدالحميد، مدير لإدارة كرداسة التعليمية، وتكليف داليا زكريا محمود نصر، المعلم الخبير بإدارة بولاق الدكرور التعليمية بأعمال وكيل إدارة كرداسة التعليمية.

تكليف مروان سعد أحمد غراب، وكيل إدارة أوسيم التعليمية بأعمال مدير إدارة منشأة القناطر، وتكليف مصطفى سيد محمود الطحاوى، وكيلًا لإدارة منشأة القناطر التعليمية.

تكليف السيد عاشور محمد من مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية إلى مدير إدارة أبو النمرس التعليمية وتكليف عبداللاه محمد رشوان، مدير التعليم الابتدائى بإدارة جنوب الجيزة التعليمية بأعمال وكيل إدارة أبو النمرس التعليمية.

تكليف محمد قطب فرحات محجوب بأعمال مدير إدارة الحوامدية التعليمية وتكليف يحى حمدى مرتجع شميلة، مدير الخدمات التربوية بإدارة البدرشين التعليمية بأعمال وكيل إدارة الحوامدية التعليمية.

تكليف سمير عبدالستار أحمد حجازى، من مدير إدارة أطفيح التعليمية إلى مدير إدارة البدرشين التعليمية وتكليف سعيد محمد حسن طایع، مدير الخدمات التربوية بإدارة العياط التعليمية بأعمال وكيل إدارة البدرشين التعليمية، وتكليف عبد التواب على أمين مدير لإدارة العياط التعليمية وتكليف أيمن عبدالرحيم على سيف معلم خبير بإدارة الهرم وكيل لإدارة العياط التعليمية.

تكليف مجدى محمد غنيم محمد، من مدير إدارة شمال الجيزة التعليمية إلى مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية وتكليف حنان محمد محمد موسى من وكيل إدارة الهرم التعليمية إلى وكيل إدارة الشيخ زايد التعليمية.

وتكليف يوسف رياض على عبدالعاطى مدير لإدارة الواحات البحرية التعليمية وأحمد جمعة كعبارة، وكيل لإدارة الواحات البحرية التعليمية، وتكليف طارق عطية، مدير إدارة أوسيم التعليمية بأعمال مدير إدارة المتابعة بديوان عام المديرية وتكليف رفعت عقيلى مدير إدارة البدرشين التعليمية، بأعمال مدير مرحلة التعليم الإعدادى بديوان عام المديرية وتكليف سوزان حسن، المعلم الخبير، بأعمال مدير مرحلة التعليم الثانوى بديوان عام المديرية.

كما شملت الحركة تكليف رشا عبدالرحمن يوسف، كبير معلمين بأعمال مدير إدارة التعليم الخاص مرکزى بدیوان عام المديرية وسهير عبدالرحمن من وكيل إدارة شمال الجيزة التعليمية إلى مدير التعليم الابتدائى بديوان عام المديرية.