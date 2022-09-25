مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة النقل الذكى

فى مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية تطبيق منظومة النقل الذكى على المحاور والطرق السريعة، والتى ستٌدخل طرق مصر مرحلة جديدة تتواكب والنهضة الشاملة التى يعيشها هذا القطاع، مؤكدًا أنه يتم مراعاة التنفيذ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، طبقًا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية، مما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، ويٌعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى للمنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأولوية العاجلة، والتى من بينها الطريق الدائرى الإقليمى، وكذا الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وطريق القاهرة / الإسماعيلية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة المنظومة على طريق شبرا بنها الحر وتجهيز غرفتى المراقبة والتحكم.
وتطرق الاجتماع، لأهمية تلك المنظومة كونها ستساهم فى سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وسوف تعمل على تقليل نسب التلوث، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة لتحركات المركبات، والدقة فى تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة وما ينجم عنها من تحسن فى المؤشرات العالمية للاستثمار فى مصر.
واختتم مدبولى الاجتماع مؤكدًا ضرورة الإسراع فى استكمال مكونات هذه المنظومة، بأعلى معايير الجودة المطلوبة؛ وذلك لتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين فى مختلف ربوع الجمهورية.
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