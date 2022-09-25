قافلة طبية شاملة لجامعة طنطا بسمنود

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة إلى قرية الثعبانية مركز سمنود بمحافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضح رئيس الجامعة -فى بيان اليوم الأحد- أن القوافل تعد أحد أهم أشكال التواصل بين الجامعة والمجتمع، حيث تحرص الجامعة فى ضوء خطتها على تنظيم القوافل بانتظام للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان فضلا عن تقديم خدمات بيئية وتوعوية وإرشادية إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى عدد من الخدمات منها القوافل البيطرية وتقديم المساعدات لعدد من الأهالى وإجراء اختبارات محو الأمية للمواطنين، موضحًا أن القافلة تعد الـسادسة التى تنظمها الجامعة لمدينة سمنود خلال عام 2022 حيث تم توقيع الكشف الطبى على 6466 حالة وتحويل 263 حالة لتلقى العلاج بمستشفيات الجامعة، كما تم إجراء اختبارات فورية لمحو الأمية لـ 150 مواطنًا.

وأشار الدكتور سليم، إلى خطة الجامعة لتنظيم قوافل تنموية شاملة تجوب مختلف القرى لخدمة أبناء محافظة الغربية، مشيرًا إلى دور القوافل الطبية فى تقديم الرعاية الطبية للمرضى بمشاركة نخبة من أساتذة كلية الطب فى مختلف التخصصات الطبية مع توفير الأدوية مجانًا وتحويل الحالات التى تستلزم فحوصات دقيقة إلى مستشفيات الجامعة، إلى جانب الخدمات البيئية الأخرى التى تسهم فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة بالقرى المختلفة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن قافلة اليوم شهدت مشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التى تم فحصها وتوقيع الكشف عليها، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والإسعافات الأولية فى حالة الطوارئ والفحص الذاتى لسرطان الثدى، بالإضافة إلى مشاركة كلية الزراعة فى زراعة 50 شجرة زيتون مثمرة على طول الطريق فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".