محافظ الإسكندرية: كل الدعم لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

جدة - نرمين السيد - ترأس محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا باللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة من المحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تأتى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك فى إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ العالمى COP27.





وخلال الاجتماع، تابع محافظ الإسكندرية أداء عمل اللجنة التنفيذية فى اختيار وتقييم المشروعات والوقوف على آليات ومعايير التقييم وتذليل العقبات بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها أحد المبادرات الوطنية التى تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخى ودعم المشروعات الخضراء. وتم استعراض عدد من نماذج المشروعات المتقدمة للوقوف على مدى استيفائها للمعايير والاشتراطات، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة 341 مشروعا متنوعا وتم اختيار 121 مشروعا مكتملا للمواصفات وسيتم اختيار 38 مشروعات للتصفية النهائية " مشروع عن كل فئة " بفئتها الستة وهى " المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة " حياة كريمة " - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة". من جانبه أكد محافظ الإسكندرية حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

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