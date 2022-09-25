وزير الدفاع يغادر إلى الإمارات فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - غادر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، القاهرة، اليوم الأحد، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى زيارة رسمية، تستغرق عدة أيام، فى إطار بحث التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.





وبحسب المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، من المقرر أن تشهد الزيارة، مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تأتى الزيارة فى إطار الروابط الوطيدة التى تربط جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرارا لعلاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.

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