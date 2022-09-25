القوات المسلحة تنظم زيارة لتوماس باخ لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

جدة - نرمين السيد - شارك فى الزيارة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية.

وجاء ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للنهضة التى تشهدها الدولة المصرية فى مجال المنشآت الرياضية ذات المواصفات الأولمبية والبارلمبية "قادرون باختلاف" لمختلف الألعاب الرياضية تقديرا لأهمية الرياضة كونها من أهم أسباب نهضة الشعوب وتقدمها.

وشاهد الوفد فيلما تسجيليا تضمن مراحل إنشاء مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وما تضمنه من ملاعب ومنشآت رياضية وإدارية والتى روعى فى تصميمها إتباع أرقى التصميمات الهندسية ومعايير الجودة العالمية فى ذلك المجال، كذلك عدد من الأنشطة الرياضية التى أقيمت عليها مؤخرا.

وأجرى الوفد جولة داخل المدينة الجديدة استمع خلالها لشرح مفصل لأهمية المدينة وإمكانياتها التى تمكنها

من استقبال المسابقات الأوليمبية الدولية بما يسهم فى خلق كوادر رياضية مميزة بمختلف الألعاب.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بالمستوى الراقى التى تتميز به مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية الجديدة بما يؤهلها للظهور بالمظهر المشرف خلال استقبالها جميع المسابقات التى ستقام عليها مستقبليا.

فيما وجه وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للانتهاء من جميع المشروعات القومية التى تشرف عليها فى أزمنة قياسية وبأقصى كفاءة ممكنة بما يخدم رؤية الدولة المصرية للحفاظ على ريادتها فى جميع المجالات.