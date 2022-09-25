إطلاق مبادرة «المناخ مسؤوليتى» بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية القوى العاملة بالقاهرة مبادرة "المناخ مسؤوليتى" فى إطار الجهود المبذولة من أجل تعزيز وجود بيئة عمل آمنة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنشر الوعى البيئى والمناخى على كل الأصعدة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP-27، والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ.





وأوضح أحمد نظمى، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أنه تم عقد أولى فعاليات مبادرة "المناخ مسؤوليتى" بالمديرية بمشاركة إدارة السلامة والصحه المهنيه بالمديرية، بشركة "ليونى وإيرنج سيستمز"، ومشاركة مجموعة من الشركات لنشر الوعى البيئى والمناخى وتعزيز بيئات العمل. وأضاف نظمى أن المبادرة تناولت مجموعة من المحاضرات ألقتها سحر محمد من العاملين بالإدارة المركزية للسلامة بالوزارة حول التغييرات المناخية، والكيميائية مى محمد، من العاملين بالإدارة المركزية، قامت بإلقاء محاضرة عن دور السلامة والصحة المهنية فى التغييرات المناخية.

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