الداخلية تحتفل بيوم محو الأمية لمجندى هيئة الشرطة

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفال عدد من القيادات الأمنية بالوزارة، والدكتور رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ووفد من الهيئة، والدكتورة رئيس لجنة الخدمة المهنية بنادى الروتارى ووفد من المنطقة الروتارية.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع التدريب والهيئة العامة لتعليم الكبار والمنطقة الروتارية وكذا جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إيمانا بأهمية تكاتف وتعاون مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى دعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمحو الأمية.

واعتمدت اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الداخلية سياسة متكاملة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية لمحو أمية المجندين عبر التوسع فى افتتاح الفصول التعليمية مع توفير المستلزمات الدراسية إلى جانب استحداث البرنامج المكثف لتعليم اللغة "CLE" المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار بفصول محو الأمية حيث تم تنظيم عدد من الدورات لتدريب القائمين على أعمال التدريس بكافة جهات الوزارة.

وجاء الاحتفال مواكبا لليوم العالمى لمحو الأمية وتضمن تبادل عدد من الدروع التذكارية بين قطاع التدريب بوزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية المتعاونة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وكذا تكريم (الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى فى مجال نشاط محو الأمية – المشرفين والمدرسين المتميزين – المجندين الحاصلين على أعلى الدرجات فى اختبارات دورات نشاط محو الأمية بكافة قطاعات وزارة الداخلية) والمجندين الذين تم تدريبهم على حرف التشييد والبناء.