وزير الخارجية يهنئ الصين بالعيد الوطنى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى، قدّم التهنئة لنظيره الصينى بمناسبة قرب حلول العيد الوطنى الـ73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية فى مطلع أكتوبر 2022.

كما أشاد الجانبان بالزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية، والمتابعة المتميزة لنتائج "الحوار الاستراتيجى" بين البلدين فى يناير 2020، فى ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمع بين البلدين.

وحرص الجانبان على التأكيد على أهمية دفع مجالات التعاون المشتركة إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس خصوصية وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول كذلك مواقف ورؤى البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق القائم بينهما فى المحافل الدولية، واتفق الوزيران على مواصلة التشاور بينهما بما يستهدف تعزيز السلم والأمن الإقليمييّن والدولييّن، خصوصا فى ظل التحديات التى يواجهها المشهد الدولى الحالى من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل الأزمة الأوكرانية الروسية وأزمتى الغذاء والطاقة وقضايا المناخ وسد النهضة.