«معلومات الوزراء» يستعرض تطورات ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يستعرض تطورات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق الأوروبية والأمريكية، وفق آخر العناوين المنشورة بوسائل الإعلام الغربية.





وتطرق الفيديو إلى المستويات غير المسبوقة التى بلغتها أسعار المواد الغذائية بالأسواق الغربية، فى حين رصدت وسائل الإعلام الآسيوية تحذيرات من وصول أسعار المواد الغذائية باليابان إلى ذروتها بحلول أكتوبر المقبل، بما يشكل عبئًا متزايدًا على الأسر، خصوصا فى الدول المتقدمة التى تشهد قفزات متتالية فى معدلات التضخم، لأول مرة فى تاريخها.

واستعرض جوانب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ عام 1979، فى ظل تفاقم آثار ارتفاع معدل التضخم، وما تشهده بنوك الطعام هناك حاليًا، من إقبال غير مسبوق للحصول على المواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار الفيديو إلى المخاوف التى تشهدها المملكة المتحدة حاليًا بسبب تفاقم الأوضاع الغذائية بعد تزايد موجات الجفاف هناك، وما سببّه من ضرر لمعظم المحاصيل، بالتزامن مع أزمة طاقة عالمية، دفعت بعض الأسر البريطانية إلى الإقبال على شراء الوجبات الجاهزة، تجنبًا للطهى بالمنزل، لتوفير فواتير الغاز الطبيعى التى ارتفعت إلى أعلى مستوى أيضًا.