انت الان تتابع خبر قرض الزواج بدون فوائد من بنك ناصر.. مضيعوش الفرصة واعرفوا الشروط واحصلوا عليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنقب العديد من الأسر من محدودي الدخل عن المنح والقروض الخاصة بالزواج، ولذلك يتم تقديم قرض الزواج بدون فوائد من بنك ناصر، وهو يعد من أبرز الخدمات والإعانات التي يحرص البنك على تقديمها لكل المواطنين وفقاً للشروط التي وضعها مؤخراً.

قرض الزواج بدون فوائد من بنك ناصر

ويقوم بنك ناصر الاجتماعي بتقديم قرض الزواج بدون فوائد، ويقدم لجميع الأسر الفقيرة التي تبحث عن التسهيلات للزواج وتجهيز بناتهم، ولذلك يتم صرف القروض التي حصلوا عليها من خلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ويكون بحد أقصى 10 آلاف جنيه بمصاريف بسيطة إدارية وقسط شهري لمدة 3 سنوات وتنتهي في حالة وفاة المقترض.

شروط الحصول على قرض الزواج

في حالة إذا كان موظف يجب أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، ويقدم ضامن من العاملين في الدولة وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

وفي حال الاقتراض بضمان المعاش يجب أن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن 20 عام وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

وفي حال الاقتراض بضمان المعاش يوجد شرط تحويل القسط أو المعاش على البنك وفي حالة المعاش المستحق يقدم ضامن ممن يعملون في الجهاز الإداري للدولة.