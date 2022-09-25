انت الان تتابع خبر عاجل.. تطورات حالة فريد الديب الصحية بعد نقله للمستشفى.. راح يطمن على نفسه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام أحد المصادر المقربة من أسرة المحامي الكبير فريد الديب بالكشف عن تفاصيل تطورات حالة فريد الديب الصحية بعد نقله للمستشفى، وهذا جاء بالتزامن مع الكثير من التساؤلات التي دارت حوله في الساعات الأخيرة الماضية لمعرفة آخر ما وصل له.

وأعلن أحد المصادر عن حالة المحامي فريد الديب الصحية، وأكد أنها مستقرة ولا يعاني من أي مشاكل صحية، وأشار أيضاً إلى أنه دخل للمستشفى صباح اليوم لإجراء العديد من الفحوصات الطبية المطلوبة منه للاطمئنان عليه، وعلى تطورات حالته الصحية.

وقال المصدر أن حالة المحامي فريد الديب الصحية لا تستدعي البقاء في المستشفى، وذلك لأنها مجرد عبارة فحوصات طلبها جميع الأطباء منه بغرض الاطمئنان على حالته الصحية، وأنه سوف يعود إلى منزله بمجرد أن ينتهي منها، ولكن حالته لا تستدعي القلق.