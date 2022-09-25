انت الان تتابع خبر عاجل.. آخر موعد لتحديث بطاقات التموين برقم المحمول.. الحقوا نفسكم قبل ما يقفل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر آخر موعد لتحديث بطاقات التموين برقم المحمول هو الفرصة الأخيرة أمام جميع المواطنين للتسجيل، وتعتبر هي المهلة التي حددها القرار الوزاري الذي صدر من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وهي التي يريد أن يستفيد بها الجميع.
آخر موعد لتحديث بطاقات التموين برقم المحمول للمواطنين
ومد وزير التموين موعد تحديث بطاقات التموين برقم المحمول لنهاية سبتمبر بدلاً من نهاية أغسطس الماضي، ولذلك فإن آخر موعد هو يوم 30 سبتمبر 2022، ويكون للمواطنين الذين لم يسجلوا الرقم حتى الآن.
خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل
- يبدأ الشخص بفتح موقع دعم مصر الرسمي من هنا.
- ملء الخانة التي تخص رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقم مكتوب على كارت البطاقة الذكي.
- تدوين رقم الهاتف المحمول المسجل برب الاسرة داخل واحدة من شركات المحمول الأربعة.
- وأخيراً تظهر رسالة إلكترونية إما بقبول الرقم أو مراجعته على السيستم الإلكتروني أو رفض الرقم في حالة مخالفته لبعض الشروط.