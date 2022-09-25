انت الان تتابع خبر عاجل.. آخر موعد لتحديث بطاقات التموين برقم المحمول.. الحقوا نفسكم قبل ما يقفل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر آخر موعد لتحديث بطاقات التموين برقم المحمول هو الفرصة الأخيرة أمام جميع المواطنين للتسجيل، وتعتبر هي المهلة التي حددها القرار الوزاري الذي صدر من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وهي التي يريد أن يستفيد بها الجميع.

آخر موعد لتحديث بطاقات التموين برقم المحمول للمواطنين