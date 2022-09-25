أسعار الكتب المطورة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة.. التعليم تقدمها لأولياء الأمور

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن أسعار الكتب المطورة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة لغات “إنجليزي وفرنساي وعربي”، واليابانية والدولية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الـ 5 الأولى في الحلقة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.
أسعار الكتب المطورة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة
كتب رياض الأطفال
– 402,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).
– 172,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).
– 230 جنيهًا بالمدارس القومية والخاصة عربي.
– 230 جنيهاً بالمدارس الدولية.
كتب الصف الأول الابتدائي
– 460 جنيهاً بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).
– 230 جنيهاً بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).
– 287,50 جنيه في المدارس القومية والخاصة عربي.
– 345 جنيهاً بالمدارس الدولية.
كتب الصف الثاني الابتدائي
– 517,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).
– 287,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).
– 345 جنيهاً بالمدارس القومية والخاصة عربي.
– 345 جنيهاً بالمدارس الدولية.
كتب الصف الثالث الابتدائي
– 517,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي).
– 287,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).
– 345 جنيهاً بالمدارس القومية والخاصة عربي.
– 345 جنيهاً بالمدارس الدولية.
كتب الصف الرابع الابتدائي
– 690 جنيهاً بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).
– 517,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).
– 517,5 جنيه بالمدارس القومية والخاصة عربي.
– 460 جنيهاً بالمدارس الدولية.