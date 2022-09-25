أخبار مصرية

أسعار الكتب المطورة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة.. التعليم تقدمها لأولياء الأمور

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار الكتب المطورة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة.. التعليم تقدمها لأولياء الأمور والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن أسعار الكتب المطورة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة  لغات “إنجليزي وفرنساي وعربي”، واليابانية والدولية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الـ 5 الأولى في الحلقة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

أسعار الكتب المطورة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة

وحرصت وزارة التربية والتعليم على التشديد في خطار مرسل إلى المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بسعر بيع الكتب المطورة لجميع الطلاب، وطبقاً إلى الأسعار الآتية:

كتب رياض الأطفال

– 402,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).

– 172,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

– 230 جنيهًا بالمدارس القومية والخاصة عربي.

– 230 جنيهاً بالمدارس الدولية.

كتب الصف الأول الابتدائي

– 460 جنيهاً بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).

– 230 جنيهاً بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

– 287,50 جنيه في المدارس القومية والخاصة عربي.

– 345 جنيهاً بالمدارس الدولية.

كتب الصف الثاني الابتدائي

– 517,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).

– 287,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

– 345 جنيهاً بالمدارس القومية والخاصة عربي.

– 345 جنيهاً بالمدارس الدولية.

كتب الصف الثالث الابتدائي

– 517,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي).

– 287,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

– 345 جنيهاً بالمدارس القومية والخاصة عربي.

– 345 جنيهاً بالمدارس الدولية.

كتب الصف الرابع الابتدائي

– 690 جنيهاً بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).

– 517,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

– 517,5 جنيه بالمدارس القومية والخاصة عربي.

– 460 جنيهاً بالمدارس الدولية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا