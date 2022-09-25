انت الان تتابع خبر أسعار الكتب المطورة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة.. التعليم تقدمها لأولياء الأمور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن أسعار الكتب المطورة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة لغات “إنجليزي وفرنساي وعربي”، واليابانية والدولية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الـ 5 الأولى في الحلقة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

أسعار الكتب المطورة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة