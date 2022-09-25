انت الان تتابع خبر حقيقة حبس قضاة بمحكمة شمال القاهرة في قضية رشوة.. النيابة العامة قالت كلمتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت النيابة الهامة بالإعلان اليوم الأحد بالكشف عن حقيقة حبس قضاة بمحكمة شمال القاهرة في قضية رشوة، وهو الذي انتشر على كل صفحات التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الإلكترونية، وهي من أبرز الأشياء التي حرصت على الرد عليها.

ونفت النيابة العامة ما انتشر حول حبس قضاة بمحكمة شمال القاهرة في قضية رشوة، وأكدت أنه أمر غير صحيح ويسبب الشائعات، والبيان الصحيح في هذه الواقعة هو إبلاغ أحد القضاة عن عرض أمين سر الدائرة رئاسته عليه رشوة مقابل أن يصدر قرارات بإخلاء سبيل المتهمين في قضايا تنظرها الدائرة ورفض القاضي الرشوة وأبلغ بهذه الواقعة.

وحرص القاضي على تحرير مذكرة إلى النيابة العامة وهي التي شملت على إبلاغه عن هذه الواقعة، والتي بسببها أكدت التحريات الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأيضاً أن أمير السر المتهم هو الذي اتفق مع المحامين، وعرضوا رشوة مقابل التلاعب في المستندات الخاصة بالقضايا التي توجد في عهدته.