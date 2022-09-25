انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب بـ” طريق الإسماعيلية الصحراوي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث ا نقلاب وقع صباح اليوم الأحد، لسيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق الإسماعيلية الصحراوي في نطاق محافظة الإسماعيليةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ”الإسماعيلية ” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.