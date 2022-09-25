انت الان تتابع خبر رسميا – رضا حجازي يقطع الشك باليقين بخصوص تقديم موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، حقيقة المنشور الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى إلي اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2022.وأوضحت وزارة التعليم أنه أن ما يتم تداوله ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، وأن الدارسة سوف تبدأ في جميع مدارس جمهورية مصر العربية يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

وأشارت الوزارة أنه لا نية على الإطلاق لتقديم أو تأجيل العام الدارسي الجديد، لاسيما في ظل حرصها توحيد مواعيد بدء العام الدراسي الجديد في مختلف المؤسسات التعليمية سواء كان الحكومية أو الخاصة