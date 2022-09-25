انت الان تتابع خبر رسميا – الإسكان تعلن عن بدء تنفيد قرار “الحلم بقي حقيقة” بخصوص مشروع سكن لكل المصريين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار، عن بدء الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي التابعة للإعلان السادس عشر ضمن مشروع سكن لكل المصريين في الكثير من محافظات لجمهورية اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022.وأكدت وزارة الإسكان أن الحجز متاح لمدة أسبوع من اليوم أمام المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم فتح باب الحجز أمام جميع المواطنين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من يوم 2 أكتوبر المقبل وحتي 27 من الشهر نفسه.

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وأشارت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الذهاب إلي أقرب مكتب بريد مميكن لشراء كراسات الشروط ودفع مقدم حجز أيضاً علي هذه الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتي سوف يتم تسليمها للمواطنين بشكل فوري.