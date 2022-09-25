استخراج اشتراك المترو 2022 للطلاب.. والمستندات المطلوبة للتمكن من الاشتراك

يزداد البحث مؤخراً بين طلاب الجامعات المستخدمين بشكل يومي لشبكة مترو الأنفاق عن استخراج اشتراك المترو 2022، وذلك بعد أن أعلنت شركة تشغيل وإدارة مترو الأنفاق عن بدأها في استخراج كروت اشتراكات الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وذلك ابتداءاً من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، وفي خلال موضوعنا اليوم سوف نقدم لكم الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة لاستخراج كارت المترو 2022 للطلاب لخطوط المترو الثلاثة، والخطوات اللازمة لذلك.

مكاتب اشتراكات المترو 2022

وأعلنت شركة تشغيل وإدارة مترو الأنفاق عن مكاتبها لتجديد واستخراج اشتراك المترو 2022 وذلك في محطات خطوط المترو الثلاثة والتي نوضحها لكم من خلال التالي:

مكاتب اشتراكات المترو بالخط الأول:

مترو حلوان.

مترو عين حلوان.

مترو جامعة حلوان.

مترو المعادي.

مترو دار السلام.

مترو الزهراء.

مترو الشهداء.

مترو منشية الصدر.

مترو حدائق الزيتون.

مترو عين شمس.

مترو عزبة النخل.

مترو المرج والمرج الجديدة.

مكاتب اشتراكات المترو بالخط الثاني:

مترو كلية الزراعة.

مترو المظلات.

مترو روض الفرج.

مترو مسرة.

مترو الشهداء.

مترو العتبة.

مترو الدقي.

مترو جامعة القاهرة.

مترو الجيزة والمنيب.

مكاتب اشتركات المترو بالخط الثالث:

مترو العتبة.

مترو العباسية.

مترو هليوبوليس.

مترو عدلي منصور.

استخراج اشتراك المترو 2022

أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مؤخراً استمارة استخراج اشتراك المترو 2022، لإصدار كارنيهات المترو للطلاب الجامعيين في يوم 16 سبتمبر 2022، وذلك عبر مكاتب ومنافذ صرف التذاكر الموجودة بشكل دائم في جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، وذلك بدءاً من الساعة الخامسة والربع صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، كما تتيح الشركة إمكانية شراء استمارات الاشتراكات في خطوط المترو من خلال مكاتب الاشتراكات، وحددت شركة تشغيل مترو بعد الأوراقة المطلوبة والخطوات اللازم اتباعها ليمكن استخراج اشتراك المترو للطلاب وهي كالآتي: