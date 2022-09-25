نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة من خلال ppo.gov.eg في المقال التالي
تزداد معدلات البحث مؤخراً عن الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، أو بواسطة الرقم القومي وذلك عند عملية تجديد رخص التسيير أو القيادة ولسداد المستحقات من مبالغ المخالفات المرورية المستحقة على المركبة والسائق، وقد أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال منصة بوابة خدمات المرور الإلكترونية، وذلك لتيسير على الموطنين وتسهيل وإتاحة خدمات الاستعلام عن المخالفات من منازلهم دون الحاجة لأن يذهبوا لوحدات المرور، ويتاح إمكانية الاستعلام عن تفاصيل كل مخالفة وسدادها بشكل إلكتروني.
خدمات بوابة المرور الالكترونية
ويوفر موقع النيابة العامة للمواطنين عدة خدمات أخرى بجانب الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، حيث يوفر خدمات الدفع الإلكتروني من خلال العديد من طرق الدفع والتحصيل، وذلك بواسطة اختيار خدمة الدفع عند الاستلام أو من خلال خدمة الدفع بواسطة بطاقات الائتمان البنكية، وكروت ميزة الحكومية، ويتيح الموقع أيضاً إمكانية التظلم من المخالفات للسائقين وملاك السيارات، وذلك من خلال خدمة التظلم من قيمة المخالفات المرورية وخدمة متابعة حالة الطلبات التي سبق تقديمها، وخدمة الغاء الطلبات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع، بجانب أيضاً توفير خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.
الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة
وتم تفعيل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة للمواطنين من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية، والجدير بالذكر أن الموقع يتيح العديد من الخدمات للمواطنين من بينها خدمات نيابات المرور، وهي خدمة الكترونية للاستعلام عن قيمة المخالفات المسجلة على رخصة القيادة أو المركبة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة بشكل تفصيلي، ويمكن ذلك من خلال اتباع بعد الخطوات البسيطة كالتالي:
- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية.
- الضغط على تبويب خدمات نيابات المرور.
- النقر على زر الاستعلامات.
- يتم اختيار نوع الاستعلام عن المخالفات سواء كانت رخص سيارة أو قيادة.
- يتم اختيار نوع الاستعلام عن المخالفة سواء كانت بالحروف والأرقام أو الأرقام فقط.
- يتم ادخال رقم رخص المركبة المراد الاستعلام عنها.
- الضغط على زر اجمالي المخالفات.
- تظهر مباشرة قيمة تفصيلية بإجمالي المخالفات على المركبة.
- وعند طلب المزيد من التفاصيل للمخالفات يتم ذلك من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب الرخص لتظهر كافة التفاصيل المسجلة للمخالفات.
- ويتيح الموقع إمكانية السداد الإلكتروني للمخالفات من خلال الموقع.
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