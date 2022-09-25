الأوقاف تطلق برنامج الأذان الموحد فى 5 آلاف مسجد

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء عمرو شكرى، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، فى بيان اليوم الأحد، إنه تم ضم 111 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالى ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 5000 مسجد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، ويتم الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.

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