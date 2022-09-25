جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الأحد، 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2022.





وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز. وأضاف أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغربية: تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.