معرض صور من القرن الماضى فى السفارة المصرية بالأرجنتين

جدة - نرمين السيد - استضافت السفارة المصرية لدى الأرجنتين معرضًا للصور الفوتوغرافية ضم مجموعة مكونة من 40 صورة تم التقاطها فى كل من مصر والأرجنتين ما بين عشرينيات وسبعينيات القرن الماضى.





الصور عبارة عن مجموعة أعمال ومقتنيات المصور والفنان المصرى الأرجنتينى الراحل سمير مكاريوس، وقد حظى الحدث بإقبال كثيف ولاقت الأعمال المعروضة استحساناً كبيراً لدى الحضور.

خلال المعرض، ألقى السفير محمد كاظم، سفير مصر لدى الأرجنتين، كلمة أكد فيها عمق العلاقات المصرية الأرجنتينية، وأعرب عن الاعتزاز بمرور 75 عاما من الصداقة والتعاون بين البلدين، مبرزاً أهمية الدبلوماسية الثقافة ودور الفن فى مد جسور للتقارب والتفاهم بين الشعوب. ومن جانبه، ألقى كريم مكاريوس، نجل المصور الراحل، كلمة أعرب فيها عن سعادته البالغة بتلك الفعالية التى تعد تكريماً حقيقياً لمسيرة والده، مبدياً فخره واعتزازه بعرض صور والده فى مقر السفارة المصرية، حيث إن سمير فؤاد مكاريوس يعد أحد أهم وأشهر المصورين الفوتوغرافيين بالأرجنتين.

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