وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، ومن المتوقع شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
وأشار إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 35 23
بنهـا 35 24
دمنهور 34 24
كفر الشيخ 32 22
المنصورة 33 22
دمياط 31 22
بورسعيد 31 23
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 22
الزقازيق 34 23
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 23
شلاتين 39 26
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 30 22
وادى النطرون 35 23
مطروح 28 24
السلوم 27 22
سيوة 36 22
العريش 30 22
رفح 30 22
الطور 34 26
كاترين 32 18
رأس سدر 38 21
نخل 34 16
طابا 36 23
نويبع 37 25
حلايب 35 27
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 39 26
مرسى علم 38 26
الفيوم 36 23
بنى سويف 37 23
المنيا 41 23
أسيوط 42 24
سوهاج 42 23
قنا 43 24
الأقصر 43 25
أسوان 43 26
الوادى الجديد 43 29
أبوسمبل 42 25
أبو رماد 38 26
رأس حدربة 36 26
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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