الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، ومن المتوقع شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأشار إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 35 23

بنهـا 35 24

دمنهور 34 24

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 22

دمياط 31 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 23

شلاتين 39 26

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 22

وادى النطرون 35 23

مطروح 28 24

السلوم 27 22

سيوة 36 22

العريش 30 22

رفح 30 22

الطور 34 26

كاترين 32 18

رأس سدر 38 21

نخل 34 16

طابا 36 23

نويبع 37 25

حلايب 35 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 39 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 36 23

بنى سويف 37 23

المنيا 41 23

أسيوط 42 24

سوهاج 42 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادى الجديد 43 29

أبوسمبل 42 25

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 36 26