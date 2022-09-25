محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء كبارى ومبادرة لدعم زواج 1122 فتاة يتيمة

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الأحد، أعمال إنشاء كوبرى القنطرة البيضاء، المقابل لإدارة المرور، لحل مشكلة التكدس المرورى بالموقف العمومى، سواء القادمين من مدن المحلة الكبرى والحامول وبيلا وقرى كفر الشيخ، والمتجهين للموقف، بالإضافة للمتجهين من مدينة كفر الشيخ للمحلة الكبرى وبيلا والحامول وبلطيم.





ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من الكوبرى، والانتهاء من رصف شارع الصوالحة الذى تم تحويله لاتجاه واحد عقب توسعته، وتحويل طريق أبو الطيب لاتجاه واحد، ومنع مرور السيارات داخل القنطرة البيضاء، حفاظا على الأطفال وقاطنيها من الحوادث.

وتفقد نور الدين الأعمال الجارية بكوبرى محور الـ 47، وتوسعة ورصف طريق الزهيرى الواصل بين القنطرة ورافد الطريق الدولى " كفر الشيخ - بلطيم"، كما تفقد أعمال التوسعة بامتداد شارع صبرى القاضى، المتجه لمحلة موسى وسخا، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال، بالإضافة إلى موقع إنشاء كوبرى سخا العلوى، الذى سيربط بين شرق وغرب العاصمة، وله ثلاثة اتجاهات من ناحية سخا، واتجاهين من ناحية طريق محلة موسى.

على جانب آخر، أكد وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ السيد مسلم أن مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة استكملت اليوم الأحد، المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة، لدعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ (البرلس – بيلا – الحامول – دسوق – الرياض – سيدى سالم – فوه – قلين – كفر الشيخ - مطوبس).

وأكد وكيل مديرية التضامن الاجتماعى - فى بيان - أن مبادرة "خير بالتقسيط" تقدم خدمات إنسانية لأبناء المجتمع المصرى، بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء، مشيدا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه، أوضح مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن التبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف جنيه شهريا لمده 10 شهور، ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتيمات، والوصول لأكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف أن مبادرة "خير بالتقسيط" تهدف لتحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين، وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيرى إنسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه، لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة.